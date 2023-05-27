السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب تعليقه على ضحية اغتصاب بالـ"قرد".. سونكو يواجه رد فعل عنيف

زعيم المعارضة عثمان
زعيم المعارضة عثمان سونكو

اتهمت مجموعات نسائية سنغالية وعشرات الشخصيات المعروفة يوم الجمعة زعيم المعارضة عثمان سونكو بإهانة امرأة اتهمته بالاغتصاب ، قائلة إن تعليقاته تظهر أنه غير لائق لمنصب أعلى.


وتورط سونكو، في ملحمة قانونية يقول إنها ذات دوافع سياسية،  وفي خطاب تم بثه على الهواء يوم الأربعاء بعد جلسة استماع للمحكمة في القضية، كرر احتجاجه على براءته في المحاكمة الجارية وقال "حتى لو اضطررت للاغتصاب ، فلن اغتصب شخصًا يشبه القرد الذي أصيب بجلطة دماغية. 

 

وفي رسالة مفتوحة مشتركة، قال الموقعون، الذين ضم أكثر من 30 أكاديميًا وناشطًا وفنانًا بارزًا، إن "هذه الملاحظات تعزز وتطبيع ثقافة الاغتصاب ولا تستحق الرجل الذي يطمح إلى أعلى منصب في بلدنا".


وقالوا: ندعو جميع منظمات حقوق المرأة وقادة الرأي إلى إدانة هذه التعليقات اللاإنسانية والمهينة تجاه المرأة".


كما واجه سونكو بعض ردود الفعل العنيفة على التصريحات عبر الإنترنت، ولم يرد فريقه على الفور على طلب للتعليق على الرسالة.

 

وخطط ائتلاف المعارضة السنغالي يووي أسكان وي للتجمع في العاصمة داكار يوم الجمعة لدعم سونكو، لكن المظاهرة لم تتم الموافقة عليها ولم تتم.

 

أثارت التهم الموجهة إليه احتجاجات متفرقة وأحيانًا عنيفة على مدار العامين الماضيين، مما قوض صورة السنغال كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا ، حيث تم اتهامه بالاعتداء الجنسي وتوجيه تهديدات بالقتل إلى امرأة كانت تعمل في صالون للتدليك في عام 2021. - نفى ارتكاب أي مخالفات وقاطع إجراءات المحاكمة. وتنفي السلطات اتهاماته بأن هذه المحاكمة وقضية تشهير أخرى لها دوافع سياسية.

السنغال مشتركة قرد الموقعون العاصمة

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