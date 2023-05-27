السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. محاكمة 3 متهمين باحتجاز فتاة والتعدي عليها

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، محاكمة 3 متهمين باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته، لكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها وهتكوا عرضها.

وتم تشكيل فريق بحث وتبيّن من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجني عليها توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقاءه احتجزوها واعتدوا عليها جنسيًا، فتم القبض على المتهمين وأحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة احتجاز فتاة شقة قسم شرطة عابدين علاقة صداقة هتكوا عرضها

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