اتجاه داخل جهاز المنتخب لإعفاء مجموعة من المحترفين في ودية جنوب السودان

أكدت مصادر استقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، على إعفاء عدد من اللاعبين المحترفين من مباراة جنوب السودان الودية المقرر لها يوم 18 يونيو المقبل، وذلك لحصولهم على أكبر قسط من الراحة بعد موسم شاق.

ومن المقرر أن يحسم البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء اللاعبين خلال المعسكر الذى من المقرر أن ييدأ يوم 9 يونيو.

ويرتبط المنتحب المصري بمباراة هامة أمام منتخب غينيا يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان روي فيتوريا قد أعلن رفضه لإقامة مباراة غينيا يوم 14 يونيو ، أملا في أن يخوض المباراة الودية قبل مباراة غينيا، إلا أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم رفض طلب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لنهاية الاجندة الدولية بسبب ارتباط غينيا بمباراة ودية مع المنتخب البرازيلي يوم 17 يونيو المقبل أى بعد مباراة المنتخب الوطنى بثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تقام مباراة غينيا في المغرب بناء على طلب الاتحاد الغينى لعدم قانونية ملاعب غينيا لإقامة عليها المباريات الدولية، وفقا لتقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعقد الجهاز الفنى جلسات مستمرة للاتفاق على الأسماء النهائية التى سيتم اختيارها في مباراة غينيا، إلا أن اتفق على مجموعة من اللاعبين الذى تم الاعتماد عليهم منذ توليه المهمة مع المنتخب، وجار اختيار باقى القائمة منهم وفقا لاحتياجات في ظل الإصابات التى لحقت بعدد من اللاعبين وخاصة المحترفين، منهم أمام عاشور ومحمد النني.