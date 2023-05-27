السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتجاه داخل جهاز المنتخب لإعفاء مجموعة من المحترفين في ودية جنوب السودان

روى فيتوريا
روى فيتوريا

أكدت مصادر استقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، على إعفاء عدد من اللاعبين المحترفين من مباراة جنوب السودان الودية المقرر لها يوم 18 يونيو المقبل، وذلك لحصولهم على أكبر قسط من الراحة بعد موسم شاق.

 

ومن المقرر أن يحسم البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء اللاعبين خلال المعسكر الذى من المقرر أن ييدأ يوم 9 يونيو.

 

ويرتبط المنتحب المصري بمباراة هامة أمام منتخب غينيا يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

 

وكان روي فيتوريا قد أعلن رفضه لإقامة مباراة غينيا يوم 14 يونيو ، أملا في أن يخوض المباراة الودية قبل مباراة غينيا، إلا أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم رفض  طلب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لنهاية الاجندة الدولية بسبب ارتباط غينيا بمباراة ودية مع المنتخب البرازيلي يوم 17 يونيو المقبل أى بعد مباراة المنتخب الوطنى بثلاثة أيام.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة غينيا في المغرب بناء على طلب الاتحاد الغينى لعدم قانونية ملاعب غينيا لإقامة عليها المباريات الدولية، وفقا لتقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

ويعقد الجهاز الفنى جلسات مستمرة للاتفاق على الأسماء النهائية التى سيتم اختيارها في مباراة غينيا، إلا أن اتفق على مجموعة من اللاعبين الذى تم الاعتماد عليهم منذ توليه المهمة مع المنتخب، وجار اختيار باقى القائمة منهم وفقا لاحتياجات في ظل الإصابات التى لحقت بعدد من اللاعبين وخاصة المحترفين، منهم أمام عاشور ومحمد النني. 

البرتغالي روي فيتوريا الجهاز الفنى للمنتخب اللاعبين المحترفين جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية جهاز المنتخب

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟