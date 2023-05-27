"أفشة" على رأس المرشحين لنيل لقب لاعب الجولة الـ22 في الدوري

كشفت رابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، عن هوية المرشحين لنيل لقب لاعب الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسبما ذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي، فإن قائمة المرشحين، ضمت كل من محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الأهلي، والتونسي إلياس الجلاصي، لاعب وسط المصري، وأحمد ميهوب، حارس مرمى غزل المحلة، ومحمد الشامي، مهاجم الإسماعيلي.

وسجل «أفشة» هدفًا رائعًا، قاد به الأهلي، للفوز على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري والتي جمعتهما يوم أمس الجمعة، على ستاد الكلية الحربية.

وقدم التونسي إلياس الجلاصي، أداء رائعًا، قاد به المصري لقلب تأخره أمام الزمالك، بهدفين دون رد، إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وحافظ أحمد ميهوب، على نظافة شباك فريقه غزل المحلة، ليقوده للفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد المحلة.

أما محمد الشامي، فقد سجل هدفًا قاد به فريقه الإسماعيلي، للفوز على مضيفه سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية.

وسيعلن الفائز بلقب رجل الجولة الـ 22، طبقًا لتصويت الجماهير عبر الحسابات الرسمية للرابطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.