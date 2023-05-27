محافظ المنوفية يصدر قرارًا بترقية 14 ألفًا و791 معلمًا بالتربية والتعليم

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (481) ، (482 ) لسنة 2023 بشأن ترقية 14 ألف و 791 معلم من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية و التعليم بالمنوفية إلى الوظيفة الأعلى و ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث قرر محافظ المنوفية ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين و ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و أخصائي التكنولوجيا و الصحافة و الإعلام وأمناء المكتبات ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين و حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية ، على أن يتم منح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً و علاوة الترقية إعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار .



كما قرر محافظ المنوفية حجب قرار الترقية عن عدد 344 معلم من المرشحين للترقية لعدم استيفائهم شروط الترقية و فقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 و المعدل برقم (92) لسنة 2012 و لائحته التنفيذية .



و من جانبه أكد محافظ المنوفية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية و رؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية و رفع كفاءة المعلمين و الإهتمام بأعضاء هيئة التعليم و الحرص على دعم المعلمين مهنياً و إجتماعياً .

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالمتابعة المستمرة الدوريه الامتحانات اخر العام، وتابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية امتحانات الشهاده الاهكعداديه والتي تم الإنتهاء منها في الخميس الماضي وبدأت اليوم امتحانات الشهادات الفنيه الثانويه والتي مرت بالأول يوم بسلام بجميع الادارات التعليميه العشره كما حرر والد احد الطلاب محضر رسمي بقسم شرطة السادات ضد معلم بسبب التطاول بالالقَفاظ فينا بينهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.