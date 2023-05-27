السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل جولة الحسم.. مولر يقود هجوم ناري لبايرن أمام كولن

بايرن
بايرن

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كولن مساء اليوم السبت في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويقود توماس مولر هجوم ناري لبايرن ميونخ في لقاء اليوم ويجاوره كل من كينجسلي كومان، سيرج جنابري وليروي ساني.

بينما يبدأ الهولندي جرافينبيرش في وسط الملعب بجاني جوشوا كيميتش.

تشكيل جولة الحسم.. مولر يقود هجوم ناري لبايرن أمام كولن

 

حراسة المرمى: سومر

 

خط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، مازراوي

 

خط الوسط: كيميتش، جرافينبيرش ، مولر

 

خط الهجوم: ساني، جنابري، كومان

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر بروسيا دورتموند، بينما يحتل كولن المركز العاشر برصيد 42 نقطة. 

وعلى الرغم أن مباريات اليوم هي الجولة الأخيرة في الدوري الألماني ،إلا أن البطولة لم تحسم بعد، حيث يحتاج البايرن الفوز مقابل خسارة  دورتموند. 

بينما يحتاج دورتموند إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، باعتبار أن التعادل أو الهزيمة من فريق ماينز، يعرضه إلى انتظار نتيجة لقاء بايرن ميونخ وكولن، إنما فوز أسود الفيستيفاليا يمنحه التتويج باللقب رسميا.

تشكيل جولة الحسم مولر بايرن كولن كومان ساني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟