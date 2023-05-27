أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كولن مساء اليوم السبت في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويقود توماس مولر هجوم ناري لبايرن ميونخ في لقاء اليوم ويجاوره كل من كينجسلي كومان، سيرج جنابري وليروي ساني.

بينما يبدأ الهولندي جرافينبيرش في وسط الملعب بجاني جوشوا كيميتش.

تشكيل جولة الحسم.. مولر يقود هجوم ناري لبايرن أمام كولن

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، مازراوي

خط الوسط: كيميتش، جرافينبيرش ، مولر

خط الهجوم: ساني، جنابري، كومان

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر بروسيا دورتموند، بينما يحتل كولن المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

وعلى الرغم أن مباريات اليوم هي الجولة الأخيرة في الدوري الألماني ،إلا أن البطولة لم تحسم بعد، حيث يحتاج البايرن الفوز مقابل خسارة دورتموند.

بينما يحتاج دورتموند إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، باعتبار أن التعادل أو الهزيمة من فريق ماينز، يعرضه إلى انتظار نتيجة لقاء بايرن ميونخ وكولن، إنما فوز أسود الفيستيفاليا يمنحه التتويج باللقب رسميا.