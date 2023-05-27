أختي معاقة.. فتاة تروي مأساة حفلات التعذيب على يد والدها وزوجته بالمقطم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال طفلتين تعديا عليهن أبوهما بالضرب والتعذيب بمشاركة الزوجة الثانية، في منطقة المقطم.

أقوال الطفلة

وقالت إحدى الطفلتين التي لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر عامًا خاصة أن الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة عمرها 10 سنوات، أن والدتهما انفصلت عن الأب، وبمجرد حدوث الطلاق بدأت الأب يفتعل المشاكل والمشاجرات معها حتى أخذ منها الفتيات بالعنوة نكاية وانتقامًا منها.

تبين أنه متزوج من أخرى أخبرهم أنه تزوجها لرعايتهن، ولكن بمجرد الإقامة معها وبدأت المعاملة السيئة من الأب قبلهما بسبب شهوته، وبدأ يعذبهما ويحرقهما بالسجائر وكانت تعاونه وتتستر عليه زوجته الثانية.

- قرارات النيابة العامة

كانت أمرت نيابة المقطم، تسليم الفتاة نورهان المصابة بإعاقة ذهنية، إلى والدتها بعد أُخذ تعهد عليها بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريض حياتها للخطر.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار زوجة المتهم «الثانية» على خلفية اتهامها بالاشتراك مع زوجها «والد الفتاة» في تعذيب ابنته داخل شقتهما بمنطقة المقطم، وحبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سيدة، مفاده إصابة ابنتها بجروح بسبب «حفلات تعذيب» على يد والدها وزوجته الثانية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم القبض على المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.