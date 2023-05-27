بدء اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

تابع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات ومتابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الاولى، والثانية لكليات الجامعة.

وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنًا مع بداية الامتحانات، وتوفير سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقتٍ كاف، والتشديد على الفريق الطبي بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

وتابع عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس وأستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق الإجراءات، وأثنى على حضور الفريق الطبي، والأمن الداخلي والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

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