السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

تابع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات ومتابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الاولى، والثانية لكليات الجامعة.

وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنًا مع بداية الامتحانات، وتوفير سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقتٍ كاف، والتشديد على الفريق الطبي بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

وتابع عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس وأستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق الإجراءات، وأثنى على حضور الفريق الطبي، والأمن الداخلي والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

IMG-20230527-WA0055
IMG-20230527-WA0055
IMG-20230527-WA0054
IMG-20230527-WA0054
IMG-20230527-WA0053
IMG-20230527-WA0053
معوض الخولي رئيس الجامعة جامعة المنصورة المنصورة البرامج العلميه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟