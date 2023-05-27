الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي في عدد من الأحداث والفعاليات المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، حيث التقت وزيرة التعاون الدولي بعدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة.

وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز لقاءات "المشاط" خلال الأسبوع الماضي.

مشاركة "المشاط" في جلسة حول مبادرة "المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جاسة حول مبادرة "المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية"، التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية، حيث أكدت أن المبادرة سيكون لها دور محوري وهام في دعم الشركات الأفريقية العاملة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.

"المشاط" تشارك في جلسة النقاشية "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"، حيث استعرضت أهم ما جاء في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما أكدت أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

لقاء نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ سو يونج هونج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، حيث بحث اللقاء تعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، وحرص قادة البلدين على المضي قدمًا نحو تنويع العلاقات لدفع جهود التنمية.

لقاء نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

كما التقت "المشاط"، نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيرة إلى أن محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر حيث تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.

لقاء المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها الثنائية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، حيث التقت ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وناقش الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات المقرر تنفيذها، إلى جانب مناقشة انعقاد "قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس خلال يونيو المقبل.

مشاركة "المشاط" في فعاليات مؤتمر البنك الدولي حول الابتكار لأجل العمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، في فعاليات مؤتمر البنك الدولي حول الابتكار لأجل العمل المناخي، حيث أشارت إلى أن التغير المناخي وتأثيره على جهود التنمية ما يزال يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم، ويحاول إيجاد الحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

وأكدت أهمية الشراكة بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تشمل أهداف التغيرات المناخية ومعالجة المناخ من خلال الحلول المبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والشراكات البناءة مع المنظمات غير الهادفة للربح.

لقاءات مع وزراء التنمية الدولية وأفريقيا وكندا

في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية والتعاون الإنمائي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، و هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي والمسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادىء، والسيدة بيورج سانشاير، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية النرويجية، وناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد "، الدكتورة باربل كوفلر، سكرتير الدولة البرلماني للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

"المشاط" تتفقد جامعة الملك سالمان بشرم الشيخ

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، جامعة الملك سالمان بمدينة شرم الشيخ، في ضوء متابعة نتائج الشراكات الإنمائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتأكيدًا على العلاقات المتميزة بين الجانبين، بمشاركة غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربية، والدكتور محمد رمضان، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية، والسفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية.

لقاء مساعد وزير الخزانة الأمريكية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أليكسيا لاتورتو، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة، كما تمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

لقاء رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث أوضحت أن البنك الأفريقي للتنمية، يرتبط بالعديد من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، لافتة إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في أوزبكستان، حرصت أيضًا رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، على الإشادة بمحور الطاقة وتعاونها مع مصر في هذا المجال.