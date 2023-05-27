السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تسلم عقود عمل لذوى همم بالبحر الأحمر

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، عقود عمل ١٢ من ذوي الهمم، وذلك للعمل بشركة السكرى لمناجم الذهب، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل لتلك الفئة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من ذوى الهمم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية حول الاستمرار في خطط دمج تلك الفئة وتدريبها وتشغيلها.

وأكد هارون عبدالعزيز، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره للوزارة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة لمتابعة فرص العمل التى يتم توفيرها لذوى الهمم، والتأكد من استلامهم العمل داخل الشركات التى وفرت الفرص، وحصولهم على كل مستحقاتهم، حيث وجه محمد جمال مدير مكتب مرسى علم باستقبال ذوي الهمم وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم، تأكيًدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في خدمة تلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، ومتابعة ذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، من مكاتب التشغيل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية لضمان تواجدهم داخل أماكن العمل، والتمتع بكل الحقوق التى كفلها لهم القانون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدى المديرية أي قوائم انتظار أو مسجلين من تلك الفئة، ويتم تعيينهم بشكل مستمر داخل المنشآت.

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مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر عقود عمل ذوي الهمم فرص عمل القطاع الخاص

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