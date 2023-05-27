السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح فى الوراق

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبدالعزيز مناع ووائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 13779 لسنه 2018 جنايات قسم الوراق، أن "طارق. د"، 22 سنة، كهربائي، و"أحمد. س"، 20 سنة، سائق، و"سید. د"، 23 سنة، مبلط سيراميك، "أحمد. ج"، لأنهم في يوم 19 سبتمبر من عام 2018، قبضوا على المجني عليه "عبدالله. ع" بدون وجه حق، وحجزوه تحت تهديد السلاح بداخل السيارة الأجرة قيادة الثاني، وكان القبض والحجز مصحوبين بتعذيبات بدنية، فأحدثوا به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقد ظل سيرهم بالمركبة حتى استلبوا المنقولات حوزته وذلك على النحو المبين بالوصف التالي.

جنايات جنوب الجيزة تشكيل عصابي منطقة الوراق

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