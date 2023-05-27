بالأسماء.. 3 مصابين في حادث سير بالبحيرة

أُصيب 3 أشخاص بجروح، وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو بالقرب من كوبري عاشور بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي العام وحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجارِ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة كل "عبده زيدان عيسى، 35 سنة، مقيم بمدينة أبو حمص، على عبد النور إبراهيم، 65 سنة، مقيم بناحية مركز المحمودية، سعيد رمضان عبد القوى، 57 سنة، مقيم بناحية مركز المحمودية.

جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقلوا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.