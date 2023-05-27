"أبو العلا" يشارك في أكبر مؤتمر للطب الرياضي في لندن

شارك الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في أكبر مؤتمر للطب الرياضي " ايزو كينتك" وطب كرة القدم ، بمشاركة معظم أندية و اتحادات ومنتخبات العالم ، حيث يعد مؤتمر ايزو كينتك الأهم في العالم في السنوات الأخيرة.

كما شارك في المؤتمر دكتور مصطفى صدقى اخصائى العلاج الطبيعى للمنتخب الأول ،و دكتور ميريت مؤنس أخصائية العلاج الطبيعى لمنتخب الكرة النسائية .

وشهد المؤتمر الحديث عن العديد من طرق العلاج الحديثة للاعبين وإصابات الملاعب بمشاركة عدد كبير من أبرز أطباء العالم .

من ناحية أخرى، استقر البرتغالي روي فيتوريا على خوض مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر أمام منتخب جنوب السودان .على أن تقام المباراة باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط المنتخب بمباراة أمام غينيا يوم ١٤ يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2023التي تستضيفها كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب عن قائمة مباراتى غينيا و جنوب السودان قبل المعسكر المقرر لها يوم 9 يونيو.

وكان روى فيتوريا قد سيطرت عليه حالة من الغضب الشديد بسبب إقامة مباراة غينيا يوم 14 حيث كان يرغب فى خوض المباراة الودية قبل مباراة غينيا.

وخاطب اتحاد الكرة ، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، لتأجيل المباراة إلا الكاف طلب الجبلاية وخاصة أن منتخب غينيا مرتبط بمباراة ودية مع منتخب البرازيل يوم 17يونيو أى بعد مباراة منتخب مصر بثلاثة أيام فقط .