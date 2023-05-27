السجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على المتهم "م.ح.ا" عاطل بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز البلينا.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.