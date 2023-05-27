وزير الإنتاج الحربي: "27 شاليه" على أحدث طراز بمصيف العاملين في جمصة

افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فندق ومقر مصيف العاملين بشركة أبوزعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تحرص على تنفيذها الوزارة ومن بينها تطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي الفندق والخدمات المتوفرة بالمصيف، واطّلع الوزير على ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير مصيف العاملين بالشركة (مصنع 100 الحربي) وإنشاء الفندق الجديد المقام على مساحة إجمالية تبلغ (800 م2) على شاطئ البحر المتوسط بمدينة جمصة، وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الفندق تم إنشائه على أحدث طراز ويتضمن عدد (4) أدوار بإجمالي عدد (27) شاليه بمساحات مختلفة (65، 90، 95، 100) م2 مجهزة بأحدث الأجهزة ومدعومة بفرش وأثاث جديد وتضم مطبخ وحمام وذلك بأسعار مخفضة للعاملين وأسرهم بما يدعم الروابط الأسرية بين العاملين وذويهم وبما يُدخل السعادة لقلوب أطفالهم.

وأشاد الوزير محمد صلاح بأعمال التشييد والتطوير التي تمت بمقر المصيف لتكون بالشكل الذي يليق بالعاملين، مشددًا على ضرورة حرص العاملين للحفاظ على الوحدات "الشاليهات" المتوفرة بحالة جيدة والإبقاء على نظافة الوحدات والشاطيء الذي يخدم رواد الفندق بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة وكذا الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمصيف، متمنياً للعاملين وأسرهم المصيفين قضاء وقت ممتع وسعيد يحفزهم على إستكمال عملهم الشاق بعد العودة من إجازاتهم بهمّةٍ ونشاط.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن جمصة تتمتع بطابع جمالي ساحلي حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط مضيفًا أن مصيف جمصة اشتهر بأنه مصيف العائلات نظرًا لهدوئه وتوافر مقومات الأمان به إضافةً للطبيعة الخلابة التي تميزه، مشيدًا بحرص وزارة الإنتاج الحربي على أعمال إقامة الفندق وما تم من جهود كبيرة للعمل على تطوير مصيف العاملين بالشركة (مصنع 100 الحربي) ليظهر بأبهى صورة وبشكل يليق بالمصطافين ويحقق أعلى درجات الراحة للعاملين وأسرهم، مؤكدًا على أن هذا التطوير يعود بالنفع على الوجه الحضاري لمحافظة الدقهلية ويساهم في خلق متنفس سياحي ذي جودة عالية من الخدمات ويؤكد على التواصل الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، أن عمال الإنتاج الحربي هم الداعم الأساسي للقوات المسلحة والصناعة في مصر ويشاركون بقوة في بناء الجمهورية الجديدة لذلك فهم جديرون بمثل هذه التطويرات المشرفة التي تساهم في توفير خدمات ترفيهية متميزة لهم ولأسرهم والتي تشجعهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة الوطن، معربًا عن امتنانه لحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على اتخاذ هذه الخطوة التي تعكس الاهتمام بتقديم مختلف أوجه الدعم للعاملين وتوفير بيئة عمل صالحة تدعم الترابط بينهم وتقوّي علاقـات الود والتآخي بـين أطراف العمليـة الإنتاجيـة، مؤكدًا أن ما شاهده خلال افتتاح الفندق يعكس الحرص على توفير كل السبل لراحة مرتاديه.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن افتتاح مصيف جمصة يأتي في ضوء حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم للعاملين بها وتقديم جانب ترفيهي يعينهم على القيام بدورهم وعملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الفندق الذي تم إنشائه بالمصيف مزود بقاعة استقبال وقاعة متعددة الأغراض لإقامة الأفراح والمناسبات ودورات مياه وأماكن لتغيير ملابس ومصعد كهربائي.