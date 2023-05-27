السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتابع تطوير حييّ البساتين والخليفة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حييّ البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين.

ورافق المحافظ في جولته جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

شملت الجولة محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبري جديد يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الأوتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشهد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بمدينة غرناطة والذي أقيم تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة" بمناسبة الذكرى الـ 118 على إنشاء حي مصر الجديدة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن الاحتفالية المتميزة وفعاليتها المتنوعة تمت تزامنًا مع العيد السنوي لمصر الجديدة الذي يوافق 23 مايو من كل عام، مما أكسبها زخمًا إضافيًا، خاصة مع ما يتميز به حي مصر الجديدة من عناصر معمارية فريدة.

وأكد محافظ القاهرة، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم منظومة السياحة، وتطوير المناطق التاريخية والتراثية والحفاظ عليها وتكاتف كل مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الرؤية بما يمثله ذلك من ارتقاء بمستوى السياحة في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه تم تطوير عدد من المبانى التراثية الفريدة بحي مصر الجديدة وعلى رأسها قصر البارون، بشكل متكامل يعزز من الارتقاء بالمظهر الحضاري والهوية البصرية للحي.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تفخر بتنوع مناطقها التراثية التي تمثل مختلف العصور التاريخية، وتسعى لتجديدها وإعادة إحيائها في إطار النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة، مع اهتمام القيادة السياسية بأن تستعيد القاهرة مكانتها الجديرة بها بين عواصم العالم.  
وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة السياحة والآثار، وكل الجهات العاملة على عملية ترميم وتطوير المباني التراثية، مشيدًا بالدور البناء الذي تقوم به مؤسسة تراث هليوبوليس للخروج بالاحتفالية السنوية بهذا الشكل المميز.

وشهد الحفل تكريم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة لجهودهم في تطوير والحفاظ على تراث مصر الجديدة.

حي البساتين حي الخليفة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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