"القوى العاملة" تنظم ندوة توعية في مجال الصحة بالقاهرة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية، داخل مركز التدريب المهني “شهداء الكتيبة 103 صاعقة” - الشرابية سابقاً- بعنوان "الفحص ما قبل الزواج للزوجين و فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي"، وأهمية تلك الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين في مختلف المجالات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمركز التدريب بالتنسيق مع الشؤون الصحية، حضرها سهام إبراهيم على مدير إدارة المرأة، وعلياء مصطفى مدير مركز الشرابية، والدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقه الطبية.

وأشاد المستفيدون بموضوع الندوة وأهمية استفادتهم منه في حياتهم اليومية.

جانب من الحدث

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