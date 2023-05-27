السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تشارك في حفل تكريم العامل المثالي بأحد فنادق الأقصر

القوى العاملة
القوى العاملة

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، في حفل تكريم العامل المثالى بفندق جولي فيل بمنطقة العوامية، وتكريم 13 ما بين موظف وعامل من فريق عمل الفندق، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ببناء علاقات عمل متوازنة ومستقرة  بين أصحاب الأعمال والعمال طرفى العملية الإنتاجية وتعزيزها في مناخ عمل آمن لتحفيز الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد القومى.

وأوضح هشام محمد عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، في تقريره للوزارة، أن المشاركة كانت في حفل تكريم العامل المثالي بفندق جولي فيل بمنطقة العوامية وبدأ الحفل بكلمة ألقاها جمال سمير المدير العام بالفندق وجه فيها  الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة والمديرية على جهودهم المخلصة لحماية ورعاية الأيدى العاملة داخل المحافظة.

اللقاء كان بحضور عبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد للنقابات العمالية والنقابية المهنية للسياحة والفنادق ،وقال مدير المديرية  أن تكريم العاملين المثاليين يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما يقدمه العاملين من خدمات لرفع مستوى الفندق.

وأضاف مدير المديرية أن إدارة الفندق قدمت جوائز مالية و شهادات التقدير للعمال المثاليين تشجيعا لهم لمواصلة تميزهم فى عملهم، وفي نفس السياق جرى تكريم 13 ما بين موظف وعامل من فريق عمل الفندق، كما أن إدارة الفندق تحرص كل شهرين على تكريم أفراد العمل المميزين كمبادرة لدعمهم المميز ولتشجيع فريق العمل داخل الفندق.

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مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر تكريم العامل المثالي وزير القوى العاملة حسن شحاتة علاقات عمل مديرية القوى العاملة بالأقصر

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