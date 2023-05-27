ما بين المكملات الغذائية وممارسة الرياضة .. دليلك في حالة نقص فيتامين هـ

يعتبر فيتامين هـ من ضمن الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المختلفة من ضمنها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ويبحث الكثير منا عبر محركات الإنترنت وموقع “جوجل” على معلومات تشمل فوائد فيتامين هـ وسبب نقصه في الجسم خوفاً من التعرض للإصابه به.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية فوائد فيتامين هـ للاستفاده به وسبب نقصه في الجسم، وفقاً لموقع “mensxp” وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

اعراض نقص فيتامين هـ في جسمك

صعوبة المشي أو التوازن والتنسيق الحركي.

ألم أو ضعف في العضلات.

وجود خلل في البصر.

الإحساس بتعب وضعف عام.

فوائد فيتامين هـ وسبب نقصه في الجسم

يحافظ على صحة بشرتك

يعمل فيتامين هـ على سلامة مكونات الدهون في الجلد ويوفر الحماية ضد التلف الناتج من الأشعة فوق البنفسجية، ويحمي الجلد من ظهور التجاعيد وفرط التصبغ وتغير اللون.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة

يساعد فيتامين (هـ) في تحسين النظام الغذائي للعظام والوقاية من هشاشة العظام، وهي حالة شائعة تؤثر على كبار السن، ويؤخر فقدان كتلة العضلات وقوتها وتجديد العضلات.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وظبط ضغط الدم، ويساعد في مكافحة الالتهاب وتنظيم مستويات الدهون في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الوقاية من نقص فيتامين هـ

1 - تستطيع أن تحافظ على نسبه فيتامين هـ في جسمك من خلال النظام الغذائي الصحي من خلال المكسرات أو الفاكهه او الخضراوات التي تحمل الكثير من العناصر الغذئية التي يحتاجها جسمك لتنشيط الطاقة، مثل الفول السوداني والسمك والافوكادو واللوز.

2 - استشارة طبيبك لمعرفة كيفية استخدام المكملات وفقًا للإرشادات حفاظاً على النسبة التي يجب أن يحصل عليها جسمك.

3 - ممارسة الرياضة من الأشياء التي يجب أن يتعود جسمك عليها لتمدك بالطاقة وامتصاص الدهون الزائدة من الجسم.

4 - الحصول على جرعات تفوق حاجتك من فيتامين هـ قد يتسبب لك بالعديد من الأضرار الصحية ولكن استشير طبيبك أولا.

5 - من ضمن الأطعمة التي يجب اتباعها لعلاج نقص فيتامين هـ :