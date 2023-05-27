السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أثرى: المتاحف أصبح لها دور مجتمعى وتنموى

جريدة الدستور

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن الدولة منذ عام 2014 وعند وضع المادة 47 في الدستور والتي تؤكد الهوية المصرية بدأت في الاهتمام بالمتاحف من خلال إعادة افتتاح متاحف قديمة وأخرى جديدة، منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن المتاحف قديمًا كانت مجرد مكان لعرض الآثار فقط.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحف الآن أصبح له دور مجتمعي وتنموي، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات وأنشطة فنية وثقافية وورش عمل.

ودعا الخبير الأثري، المواطنين لزيارة المتاحف والتعرف على البرامج والأنشطة المقدمة داخلها، منوهًا بأن الجولات الإرشادية داخل المتاحف ممتدة طوال فترة الصيف. 

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