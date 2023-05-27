"القوى العاملة": ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات فى الإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للرعاية ومكتب تفتيش المنتزه، ندوة توعوية وحملة تفتيشية على شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بضرورة متابعة المنشآت العاملة بالمحافظات، والتأكد من استيفاء نسبة 5% من بين عمالها من ذوى الهمم في جميع الشركات، والتواجد المتسمر بين العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول موضوعات التشغيل والعمالة بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، تنظيم ندوة توعوية، وحملة تفتيشية على شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد.

وقامت اللجنة المشكلة بالتفتيش على عمل الأطفال بالمنشأة ومتابعة استيفاء الشركة لتشغيل ذوي الهمم 5%، وأيضًا عقدت ندوة بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها.

وأضاف مدير المديرية أنه شارك في الحملة والندوة كل من: فاتن محجوب أبوالعلا، مدير إدارة الرعاية والمرأة والطفل، وسامح ملاك، مدير مكتب تفتيش المنتزه، وسمير يونس، مفتش بمكتب تفتيش المنتزه، مشيرًا إلى استمرار المديرية في العمل على توعية العمال داخل المنشآت في مختلف القطاعات بأهمية العمل وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون وفقًا لأحكامه، والتأكد من تطبيقها داخل كل المنشآت من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

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