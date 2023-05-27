السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": توزيع شهادات التدريب على "الإنجليزية" بالسويس

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بشأن تسليم شهادات إتمام التدريب المهني لـ33 من المتدربين على مهارات اللغة الإنجليزية بمركز التدريب النموذجى بالسويس، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص للتدريب المهني مناسبة مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتوفير فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه في إطار توجيهات وزير القوي العاملة تم توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لمهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز أمريكانا هوم وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المديرية والمركز، بمقر مركز التدريب النموذجي بالسويس، لعدد 33 من شباب وشابات المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورات التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين مجانية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من سن 18 إلى 45 سنة، لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمحافظة وإكسابهم مهارات جديدة، كما يحصل المتدربون في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة في نهاية البرنامج تؤهله للعمل في منشآت القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة.

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وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس التدريب المهني مهارات اللغة الإنجليزية وزير القوى العاملة حسن شحاتة سوق العمل

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