الاتحاد المصري للتأمين يُصدر نشرته الأسبوعية عن "تقرير المخاطر العالمية"

كشف الاتحادالمصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، التي أصدرها اليوم، ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الخاص بقطاع التأمين، حيث يتمثل دمور التأمين في مواجهة المخاطر وتحمل أثارها السلبية.

وأضاف المصري للتأمين في نشرته، أنه بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية. فحين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها

وأوضح التقريرأنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر مألوفاً نوعاً ما. فقد شهد العالم عودة المخاطر "القديمة" مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية.

كما صنف التقريرالمخاطر العالمية حسب شدة التأثير على المدى القصير والمدى الطويل، وقسم المخاطر إلى ( اقتصادية ، بيئية ، جغرافيا سياسية ، مجتمعية ، تكنولوجية ).

وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل.

ويصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية عن المخاطر العالمية حتى يتسنى العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بهامعرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة، وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت في الظهور، ما سيساعد القائمين على صناعة التأمين في وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية في المكانة التي تستحقها في المشهد الاقتصادي العالمي.