ضبط 34 قطعة سلاح بحوزة 28 متهما في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (34) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (16 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 خزينة) ، بحوزة (28 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، تنفيذ عدد (255) حكما قضائيا متنوعا.