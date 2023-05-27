مجدى بدران: الصحة العالمية تثمن النجاح المصرى فى القضاء على شلل الأطفال

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن منظمة الصحة العالمية تثمن النجاح المصري في السيطرة والقضاء على فيروس شلل الأطفال.

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب لم تكن سهلة، والنجاح لم يكن صدفة، فقد جرى تحرير الجسد المصري من فيروس كان مستوطنًا منذ عهد الفراعنة، وكان هذا المرض عند بعض الكهنة وهذا مدون في المتاحف.

وأوضح أن مصر أصبحت لديها منظومة دفاعية متقدمة في التصدي لأي وباء مستجد، مثل جدري القرود، أو فيروس المخلوي التنفسي، كما قضت على فيروس سي، وكورونا "كوفيد 19"، موضحًا أن هناك نظام ترصد قويًا لأي فيروس مستجد.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على الوصول إلى تطعيم كل طفل يعيش بمصر، حتى عمر 5 سنوات، من خلال الحملات التي تطارد الفيروس في الشوارع، موضحًا أن التطعيمات استمرت حتى خلال جائحة "كورونا" عكس دول أخرى.

وتابع عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية: "مصر تمتلك تطعيمات فعالة ضد شلل الأطفال، فضلًا عن أن برنامج التطعيم المصري الأقوى على مستوى العالم"، ذاكرًا أنه جرى إنقاذ نحو 20 مليون إنسان من هذا الفيروس وأصبحوا يمشون على أرجلهم، ومليون ونصف من الوفيات.