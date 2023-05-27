إصابة 7 فى انقلاب ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى

انقلبت سيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 7 وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 تم نقلهم جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.