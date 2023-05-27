السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 فى انقلاب ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

انقلبت سيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 7 وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 تم نقلهم جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

7 أشخاص إجراءات القانونية إسعاف إصابة 7 أشخاص التحقيقات

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

وزيرة البيئة: مهدنا الطريق لـ130 صناعة تتبنى فكر الاقتصاد الدوار فى مصر

نظر 5 طعون أقامها مرتضى منصور فى قضايا سب "الخطيب" ومحامى الأهلى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)