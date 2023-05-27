إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

أصيب 4 رجال وسيدتان في مشاجرة بين الأهالي فى نطاق مدينة القنايات محافظة الشرقية، بسبب خلافات سابقة.

واستقبل مستشفى القنايات كلًا من "س. م"، 47 عامًا، ربة منزل، و"ص. ع"، 55 عامًا، و"م. ص"، 27 عامًا، و"أ. ص"، 29 عامًا، و"س. ع"، 25 عامًا، ربة منزل، و"ي. ص"، 21 عامًا، مقيمون بالقنايات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القنايات يفيد بنشوب مشاجرة بين الأهالى بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن إصابة 4 رجال وسيدتين، وتم نقلهم لمستشفى القنايات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.