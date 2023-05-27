السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 فى حادث تصادم بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 7 بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم في حادث تصادم بين ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "مركز بدر- مفارق التحرير"، وتم نقلهم إلى مستشفى بدر العام لتلقي العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى على طريق مركز بدر- مفارق التحرير، ما أسفر عن إصابة 7 بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد م ح" ٢٧ سنة، مقيم بناحية مركز بدر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، "منى ح  ا" ٢٠ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " محمد ج ح" ٢٠ سنة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، "آية ا ع" ٣٤ سنة مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، "شروق ه م" ١٩ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "سمير ا س" ٢٢ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "هاني م ال" ٣٢ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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