اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت.

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية لجنة أولى والمستوى الرفيع لجنة ثانية.

واستعدت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية لتصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأجرى الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة لمتابعة الامتحانات في بعض المعاهد منها: معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة والإسكندرية، للإطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على ضرورة توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء و الاستقرار والطمأنينة، فضلا عن التصدى بكل شدة لظاهرة الغش بكل طرقها دون تهاون، والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة عن الاستفسار عن أي أمر طارئ داخل اللجان.

كما تابع عن طريق إدارة الامتحانات بالمنطقة تجهيزات تصحيح جميع المواد الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالمرور على كنترول الاعدادية والابتدائية ومراكز التصحيح التى تبدأ غدا الأحد، وكان برفقته اسماعيل العوامي مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، اسماعيل انور مدير العلاقات العامة والإعلام لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومحمد سعد مدير أمن المنطقة.