السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: مجهودات مصر في التكيف مع المناخ لها دور دولي مسموع

وزير الرى
وزير الرى

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية، حيث نجحت الدولة في وضع المياه بقلب العمل المناخي للمرة الاولى،وذلك خلال مؤتمر المناخ نهاية العام الماضي.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم بذل جهود مصرية ناجحة لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال إسبوع القاهرة ومؤتمر  COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، لافتاً  خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الإنبعاثات المسببة لتغير المناخ"، إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى للتعامل مع كافة التحديات، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس.

إدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمى، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، حيث تم الإشارة للمياه 6 مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.

مصر برئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الإمكاو" تسعى لتعزيز التعاون لمواجهة التغيرات المناخية

كما أوضح الدكتور هانى سويلم، أن مصر تعمل على المستوى القاري، وذلك من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه ، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية.

ونوه وزير الموارد المائية والري إلى أن مشروعات الوزارة تتماشى من إجراءات التكيف والتخفيف كمساهمة فى تحقيق هدف "صافى انبعاثات" الكربون.
 

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