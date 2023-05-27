بدء توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان الامتحانية

بدأ طلاب الدبومات الفنية على مستوى الجمهورية، في التوافد على اللجان، لبدء الامتحانات التحريرية لنهاية العام.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في أول أيام اختبارات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023.

ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الانتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي– مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

كما أصدرت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس– مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.