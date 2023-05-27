بينها انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الدولى للطبول.. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم السبت 27 مايو 2023، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي الحادية عشرة صباحا، وتحت عنوان “العمارة والعمران”، يستقبل بيت المعمار المصري، بدرب اللبانة من ميدان القلعة، ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي، والتي تقدمها الفنانة سمر دويدار.

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات صالون بيت المعمار الثقافي، تحل الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات الصالون، والتي تقام تحت عنوان “اللي بني مصر عمارة وعمران حلواني”، وتتحدث “بسيوني” عن عمارة مصر والطرز المعمارية خلال فترة الحكم الفاطمي من خلال روايتها “الحلواني .. ثلاثية القطائع”، تحاورها وتدير اللقاء المعمارية دكتورة هبة صفي الدين.

ــ افتتاح معرض “حكاوى زمان” بمركز طلعت حرب

كما يفتتح مركز طلعت حرب الثقافى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بحي السيدة نفيسة، فى السادسة مساءً، المعرض الجماعي "حكاوى زمان" ، يضم المعرض أعمالا تمثل الفن المصرى القديم والإسلامى، والهوية والتراث المصرى الشعبى، بمشاركة 23 فنانا فى مجالات: التصوير، الخزف، جرافيك، فن الزجاج.



ــ عرض الفيلم الروسي “سائح”

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، تحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بزرض الجزيرة، أمسية جديدة من أمسيات جمعية الفيلم، وعرض للفيلم الروسي “سائح”، من إخراج أندري باتوف.

ــ انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول

وفي التاسعة مساء، تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 2 يونية 2023.



ويشارك في دورة هذا العام من المهرجان: اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، أندونسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.

ويقام المهرجان في أماكن متنوعة وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالأوبرا- الحديقة الثقافية بالحوض المرصود- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السنارى بالسيدة زينب.