السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة حديثة: الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم قدرةعلى تحمل الألم

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم والتسامح معه مقارنة بمن يمارسون الرياضة بصعوبة، وفقا لصحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية.

وأكدت نتائج الدراسة أن ممارسة الرياضة بانتظام لها العديد من الفوائد، بما في ذلك تقوية العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العقلية،  لكن دراسة حديثة تشير إلى أن التمارين الرياضية قد يكون لها فائدة أخرى غير متوقعة، فقد تجعلنا أكثر تسامحًا مع الألم.

ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم مقارنة بمن يمارسون الرياضة بصعوبة.

واستخدم الباحثون بيانات من 10.732 مشاركًا شاركوا في الدراسة، والتي تعد دراسة كبيرة حول الصحة والمرض تم إجراؤها في مدينة ترومسو بالنرويج، وتراوحت أعمار المشاركين بين 30 و 87 عامًا، وكان أكثر من نصفهم من النساء.

وتم تقييم كل مشارك مرتين، وخلال كل تقييم، أجابوا على أسئلة حول مستويات نشاطهم البدني وشاركوا في اختبار الضغط البارد، هذه طريقة شائعة يستخدمها الباحثون للحث على الألم في بيئة عملية، حيث يضع المشاركون أيديهم في 3 درجات من الماء لأطول فترة ممكنة، وكلما احتفظوا بأيديهم في الماء لفترة أطول زادت قدرتهم على تحمل الألم.

وجد الباحثون أنه كلما كان المشاركون أكثر نشاطًا ، كلما تمكنوا من إبقاء أيديهم في الماء لفترة أطول، وتمكن أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم نشيطون جدًا من إبقاء أيديهم في الماء لمدة 115.7 ثانية في المتوسط ​​مقارنة بـ 99.4 ثانية للمشاركين الأقل نشاطًا.

ووجد الباحثون أيضًا أن المشاركين الذين ظلوا نشيطين أو أصبحوا أكثر نشاطًا كانوا قادرين على الأداء بشكل أفضل في المتوسط ​​خلال الاختبار الثاني مقارنةً بأولئك الذين ظلوا غير نشطين، وكشفت نتائج الدراسة أنه على مدار التقييمات أصبح الجميع أقل تسامحًا مع الألم في المتوسط.

التمارين الرياضية الصحة العقلية المشاركون تحسين الصحة تقوية العضلات

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

أدعية وأذكار الفجر اليوم السبت 27-5-2023

التدخين الإلكترونى.. يضع سوناك تحت ضغوط فى إنجلترا

تقرير أمريكى: ألمانيا تدخل رسميًا فى حالة ركود اقتصادى منذ صدمة وباء كورونا

كيف تؤثر أزمة الاقتصاد وصفقة الديون الأمريكية على السباقات الرئاسية فى 2024 و 2028؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)