بعد احتفاله المثير للجدل.. هل يتم إيقاف أفشة مدى الحياة؟

أثار محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل الشديد بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك طلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" ضمن منافسات الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

واحتفل أفشة بطريقة مثيرة للجدل بعد أن توجه صوب دكة بدلاء الأهلي قبل أن ينظر إلى المدرجات ويوجّه تحية بيده إلى المدرجات تشبه تحية "هتلر" الشهيرة.

مصدر مقرب من اللاعب أكد في تصريحات خاصة عقب المباراة، أن اللاعب أراد أن يوجه التحية إلى والده وأسرته التي تواجدت في مدرجات ملعب الكلية الحربية لمؤازرته.

وأكد أن أسرة أفشة لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على توجيه الدعم المعنوي للاعب خاصةً أنه يمر بفترة صعبة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للأهلي الفترة الماضية.

وعلى الرغم أن احتفاله غير مقصود به توجيه أي رسائل غامضة أو غير مباشرة وأنه يقوم بتحية أسرته فقط، إلا أنه يظل مهددًا بتلقي أي عقوبة من قبل اتحاد الكرة أو إدارة النادي الأهلي، أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال تم تصعيد الأمر خاصةً أنه كانت هناك حالات مشابهة وتعرضت لعقوبات وصلت إلى الإيقاف عن ممارسة كرة القدم مدى الحياة.

اليوناني جيورجوس كاتيديس لاعب فريق أيك أثينا اليوناني، تعرض للإيقاف مدى الحياة بعد التحية النازية التي وجهها أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك فيريا ضمن لقاءات الدوري اليوناني عام 2013.

وعلى الرغم أن اللاعب اعترف بعدم تعمده تأدية التحية النازية، مشيرا إلى أنه أراد توجيه التحية لزميله ميخاليس بافليس الذي تواجد في المدرجات، إلا أن الاتحاد اليوناني لكرة القدم قرر إيقافه مدى الحياة.

وبرر الاتحاد اليوناني قراره بأن اللاعب وجّه ىإهانى لضحايا النظام النازي، وهو ما يعد انتهاكًا للجانب الإنساني للعبة كرة القدم.

وفي عام 2018، قررت إدارة أحد فرق الهواة في ألمانيا تسريح 7 لاعبين من صفوف الفريق بسبب احتفالهم بإحراز أحد الأهداف من خلال توجيه التحية النازية.

حتى في الدوري الإيطالي، عوقب باولودي كانيو لاعب فريق لاتسيو بغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو وإيقافه لفترة طويلة بعد قيامه بالتحية النازية في مباراة يوفنتوس موسم 2005-2006.

وكان الاتحاد الإيطالي قد تغاضى عن معاقبته قبل تلك الواقعة، بعد أن قام بالتحية أول مرة في مباراة فريقه ضد ليفرونو.