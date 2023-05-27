السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير الصحة: معدل النمو السكانى فى مصر حاليًا أربعة أضعاف

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان، إن التسرب من التعليم والأمية من أهم المحاور التي تؤدي إلى زيادة التعداد السكاني في مصر، لذا تحتل هذه القضية أولوية في النقاش داخل الحوار الوطني.

 

 الكثافة السكانية 

وأكد الدكتور عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المشكلة السكانية هي المشكلة الأم لكافة الأزمات التي تعاني منها مصر، حيث الكثافة السكانية سبب مباشر في انخفاض جودة التعليم وباقي الخدمات. 

وأضاف في حديثه، أنه منذ ما يقرب من 60 عام والدولة المصرية تحاول الوصول لحل جذري في أزمة التعداد السكاني المرتفع.

وتابع: "التعداد السكاني يؤثر على المواطن ذاته، حيث ترتفع هذه النسبة عن موارد الدولة، وبالتالي الخدمات التي يحصل عليها المواطن تكون منخفضة الجودة طبقاً للموارد المتاحة".

النمو الاقتصاد المصري

واستطرد: "معدل النمو السكاني في مصر حالياً أربعة أضعاف نمو التعداد السكاني في الصين، مصر كل سنة بتولد سكان بمعدل دولة كاملة".

وذكر، أنه لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف المعدل السكاني، حتى تكون الخدمات التي يحصل عليها الطفل في الكبر لائقة له.

عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان التعداد السكاني المصري الحوار الوطنى الازمات الاقتصادية

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