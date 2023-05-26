الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنباء عن وقوع اشتباكات بين الحرس الوطنى والجيش الروسى عن طريق الخطأ

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال ميكولا باستون أستاذ بجامعة كييف الوطنية، إن القيادة الأوكرانية لم تعلق على الضربات التي وجهت لأراضي بيلجورود، ولم تعلن إن كانت القوات الأوكرانية نفذتها أو لا.

وذكر باستون، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الروسي يطلق صواريخ موجهة على أراض أوكرانية، لكنها تسقط على أراض روسية، ولفت إلى أنه سمع أخبارا غير مؤكدة عن اشتباكات في محيط بيلجورود بين وحدات الحرس الوطني الروسي، والجيش الوطني الروسي عن طريق الخطأ. 

وكان حاكم بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف، صرح بأن مسيرة أوكرانية ألقت قذيفتين متفجرتين على بوبوفكا، وهو ما لم تعلق عليه القيادة الأوكرانية.

الحرس الوطني الجيش الروسي اشتباك القاهرة الإخبارية

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