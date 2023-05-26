الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب بحوزته 550 قرص مخدر في حقيبته وجيوب ملابسه بمطار القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي قبل قليل من ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو استوقف أيمن علي الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام النوبي شحتة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف حاتم الضيف وكريم غريب مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية شرائط لعقاقير كونترمال ولأريكا وبريجابالين المخدرة.

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وقالت المصادر إنه بتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي عدة شرائط أخرى لنفس العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، قام عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من حاتم الضيف ومحمد سمير محمد مأمورا الجمرك في وجود علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 550 قرص من العقاقير سالفة الذكر.

أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة

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الإجراءات الجمركية مخدر سلطات جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة طيران العربية اللجنة الجمركية

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