الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كارمن سليمان تطرح أحدث أعمالها الغنائية "أنت الأصيل" (فيديو)

كارمن سليمان
كارمن سليمان

طرحت اليوم الجمعة المطربة كارمن سليمان أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أنت الأصيل” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان في أغنية “أنت الأصيل” مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، ومكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية “أنت الأصيل”: “أنت الأصيل اللي فاضللي بعد أمّا صفصفت الهوجة وأنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة عندك جمال مهما بدوّر الدنيا مبقتش تجيبه وعليك حنان الله الله عليك حنان الله ينوّر شغل المعلّم لحبيبه ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد صدفتنا عملتلي سعادة فقلت أشوفك مرة كمان المرة فجأة بقت عادة والعادة اهي قلبت إدمان أصل أنت من أول بصّة سحرك ميتقاللوش لأه دخلت قلبي واديك لسّه دخلت قلبي واديك لسّه عمّال بتعلى وتترقّى ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد ميزان حياتي وتمامي عندك طب انت فكرك استغنى عنك لا عندي نية ولا امكانية”.

 

آخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وطرحت المطربة كارمن سليمان مؤخرا أغنية بعنوان “يا جمالك” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع تداول الفيديوهات يوتيوب وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان في أغنية “يا جمالك” مع الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزعيين الموسيقيين نوفو وعيسى وأسود، ومهندس الصوت ماهر صلاح والكليب من إخراج داشيو.

وتقول أغنية يا جمالك لكارمن سليمان: "في عينيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك.. يا جمالك يا جمالك.. بالي راق لما أنا شغلت بالك".

 

المطربة كارمن سليمان كارمن سليمان كارمن أنت الأصيل يوتيوب أغنية “أنت الأصيل” يا جمالك

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