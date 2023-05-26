بسبب أزمة المناخ.. مدن فيتنام تقطع الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة

قطعت المدن الفيتنامية الإضاءة العامة لتوفير الطاقة وسط موجة الحر، بعد التحذير من نقص الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.

واجتاحت موجة حارة شديدة مناطق من آسيا خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في إغلاق المدارس ووفيات في الهند ، فضلاً عن التحذيرات الصحية في العديد من البلدان في المنطقة.

حذر مرفق الدولة في فيتنام EVN هذا الشهر من أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد قد تضع نظام الطاقة الوطني تحت ضغط بسبب الارتفاع الحاد في استهلاك الكهرباء ، في حين أن مستويات المياه في بعض سدود الطاقة الكهرومائية كانت أقل من المعتاد.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن إجراءات توفير الطاقة ستسمح بالحفاظ على الطاقة للاستخدام المحلي ولقطاع التصنيع الحيوي في البلاد. وقالت الوزارة إن أضواء الشوارع في العاصمة هانوي تُضاء بعد 30 دقيقة وتُطفأ قبل 30 دقيقة من المعتاد. تم إغلاق نصف أضواء الشوارع على طول بعض الطرق الرئيسية وفي الحدائق العامة بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان: "اتخذت السلطات في العديد من المحافظات والمدن إجراءات لتوفير الطاقة لضمان إمدادات كهرباء مستقرة وآمنة".

كما طلب من مباني المكاتب ومراكز التسوق في المدن، بما في ذلك منطقة Da Nang السياحية ، خفض استخدام الطاقة لأنظمة الإضاءة الخارجية إلى النصف، بينما تم حث الناس على استخدام تكييف الهواء فقط عند الضرورة وإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية غير الموجودة في يستخدم.

على الصعيد العالمي، كان عام 2022 من أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق، وكانت السنوات الثماني الماضية مجتمعة أكثر الأعوام التي وثقها العلم الحديث سخونة. حذر العلماء من ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل.

وأثارت درجات الحرارة المرتفعة للغاية المسجلة في جميع أنحاء آسيا مخاوف بشأن ظروف الجفاف المحتملة ، فضلاً عن التسبب في تعطيل التعليم. في وقت سابق من هذا الشهر ، سمحت الفلبين للمدارس في كويزون سيتي ، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد ، بتقصير ساعات عملها بسبب درجات الحرارة الشديدة ، بينما في أبريل ، أمرت ولايتان على الأقل في الهند بإغلاق المدارس لمدة أسبوع. في مايو ، سمحت ماليزيا للأطفال بارتداء ملابس غير رسمية بدلاً من الزي الرسمي في المدرسة أثناء الطقس الحار ، وأوقفت الأنشطة في الهواء الطلق.

قال ماكسيميليانو هيريرا ، عالم المناخ ومؤرخ الطقس الذي يبلغ بانتظام عن درجات حرارة قياسية على تويتر، إن موجة الحر التي أثرت على آسيا كانت "أسوأ موجة حر استوائية في تاريخ المناخ العالمي" من حيث شدة درجات الحرارة، وانتشارها الجغرافي وطول الفترة الزمنية. لأنها قد استمرت.

تم تحطيم الأرقام القياسية الشهرية وجميع الأوقات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك في فيتنام ، حيث تم تسجيل 44.1 درجة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر في Tuong Duong في مقاطعة Nghệ An.

وقال هيريرا إن درجات الحرارة القصوى في المنطقة لم تنته بعد. وقال: "ربما لم يأتِ الأسوأ بعد، على الأقل بالنسبة لبعض المناطق مثل يونان في جنوب غرب الصين.