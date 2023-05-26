حل لكل المشكلات.. ناجي الشهابي: "الشعب سيفاجأ بمخرجات الحوار الوطني"

قال ناجي الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، عكف أعضاء الحزب على وضع رؤية جديدة وحلول لكل الأزمات التي تعاني منها البلد.

وأضاف “الشهابي” خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد شهرين من دعوة الرئيس للحوار الوطني تم وضع رؤية الحزب ولكن مع تأخر انطلاق الحوار تم عمل جلسات نقاشية جديدة حول تلك الرؤية.

وأوضح أن 95% من قيادات الحزب تحت سن الـ 40، مشيرا إلى أن الجيل الحالي في الحزب مثقف ومتعلم ومهني.

ولفت رئيس حزب الجيل، أن النظام الحالي سعى إلى فتح المجال العام، والآن أصبح المخالف في الرأي يجلس على شاشة التليفزيون ويعرض رأيه بكل حرية.

وحول النظام الانتخابي، أكد أنه يؤيد النظام الذي يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب داخل البرلمان، لذلك هو يؤيد نظام القائمة النسبية.

وتابع: "لو عندنا محافظة عدد ناخبيها مليون، ولها 10 مقاعد، يستطيع الحزب من خلال القائمة النسبية الحصول على مقعدين مثلًا، وآخربحصل على 3 مقاعد، وثالث يحصل على 5 مقاعد، أما القائمة المغلقة ففيها يحصل حزب واحد على الـ 10 مقاعد".

وعبر “الشهابي” عن تفاؤله بمخرجات الحوار الوطني، قائلًا: "الشعب المصري سيفاجأ بمخرجات لا يتوقعها وقرارات فيها بدايات حل كل المشاكل من خلال الحوارات الجادة، وممكن نقدم خريطة للجمهورية الجديدة".