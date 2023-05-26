الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ساعات الحسم.. 9 معلومات عن انتخابات تركيا 2023

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

تتجه الأنظار نحو جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة يوم الأحد المقبل 28 مايو الجاري، والتي تُجرى بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو، بعد فشل جميع المرشحين في حسم النتائج من الجولة الأولى بالحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

ويواجه أردوغان الذي حكم تركيا لمدة تصل إلى 20 عامًا، أصعب منافسة في الانتخابات، والتي أدت لجولة إعادة هي الأولى في تاريخ الجمهورية التركية.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية، أبرز المعلومات عن جولة الإعادة في انتخابات تركيا 2023:

ينتخب الأتراك رئيسا يتولى المنصب لمدة 5 سنوات.

انتهت جولة الانتخابات الأولى يوم 14 مايو الجاري.

يتنافس زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو على منصب رئيس الجمهورية التركي.

حصل أردوغان على 49.5 بالمئة من الأصوات، وهي أقل بشكل طفيف عن الأغلبية اللازمة لتجنب إعادة للانتخابات.

حصل كليجدار أوغلو، على تأييد 44.9 بالمئة من الناخبين.

حل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا في الجولة الأولى بتأييد 5 في المئة ليتم استبعاده.

أربكت النتائج توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كليجدار أوغلو في المقدمة.

أقر استفتاء أُجري عام 2017، بفارق ضئيل، تحرك أردوغان لتوسيع سلطات الرئاسة.

يرسم رئيس الجمهورية السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشؤون الداخلية والدولية.

رجب طيب أردوغان أردوغان كمال كليشدار أوغلو أوغلو حزب الشعب الجمهوري تركيا

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