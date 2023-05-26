"السولية" يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك طلائع الجيش

أحرز عمرو السولية الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك طلائع الجيش في الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وكان السولية قد سجل في مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت بانتصار الأهلي بنتيجة 2-1 من ركلة جزاء أيضًا.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي تقدم على طلائع الجيش مبكرًا مع بداية الشوط الثاني.

جاء هدف أفشة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد شعبان.

في الدقيقة 53 ركلة حرة للأهلي من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين بعد إعاقة من أحمد أيمن منصور لأحمد القندوسي.

في الدقيقة 59 بطاقة صفراء من نصيب إسلام محارب لاعب الجيش بعد تدخل قوي على الحارس مصطفى شوبير أثناء إبعاد الكرة.

في الدقيقة 73 نفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من محمد مجدي أفشة ولكن كرته ارتطمت بالحائط البشري ومرت لركلة ركنية.

واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليمين وصلت إلى أفشة داخل منطقة الجزاء فسدد كرة أبعدها الحارس محمد شعبان فتابعها كهربا بتسديدة ارتدت من مدافع الجيش ثم القائم.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء للأهلي بعد إبعاد مدافع الجيش محمد سمير الكرة باليد من على خط المرمى.

وسجل عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في شباك طلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.