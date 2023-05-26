الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بـ 18 ماكينة ديزل لإعادة توصيل الكهرباء لمدينة أبوسمبل

أبراج الضغط
أبراج الضغط

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بانقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أبوسمبل السياحية، والتى تقع على مسافة ٣٠٠ كم جنوب مدينة أسوان نتيجة حدوث تلف لأحد أبراج الضغط العالى لخط الجهد ٦٦ بسبب تعرضه لهبوب عاصفة ترابية، إلى الجهات المعنية بسرعة التدخل لإعادة توصيل الكهرباء للمدينة بشكل تدريجى.

وتابع أن ذلك بإجراءات الحل العاجل من خلال الدفع بحوالى ١٨ ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من أجل تشغيل المواقع الحيوية والمتمثلة فى المستشفى الدولى والوحدات الصحية، والمخابز البلدية، والسوق الرئيسى، بالإضافة إلى المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والشرطية والخدمية. 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى قامت شركة مصر العليا لنقل الكهرباء بالدفع بأطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للبدء فى إصلاح البرج الكهربائى، وإعادة تشغيله لإعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل. 

أسوان التيار الكهربائي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انقطاع التيار الكهربائي قطاع كهرباء اسوان مدينة أبوسمبل السياحية

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