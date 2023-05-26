الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 9 أشخاص بمحافظة الشرقية، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث استقبل مستشفى ابن سيناء، بمدينة العاشر العاشر من رمضان، كلا من “ريمون.ر.ب”، 31 سنة، و“مادونا.ت.ع”، 21 سنة، و“مينا.م.ع”، 35 سنة، و“مارينا.ف.و”، 22 سنة، و“أحمد.م.ع”، 48 سنة، و“مينا.م.ك”، 23 سنة، “رشدي.و.ن”، 57 سنة، و“مارثا.ك.أ”، 22 سنة، و“حنا.ع.ح”، 25 سنة، جميعهم مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وقد تبينت إصابتهم في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمدينة العاشر من رمضان بجوار مصنع فريش، مما أسفر عنه إصابتهم، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى ابن سيناء بالعاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

أتوبيس إصيب 9 أشخاص العاشر من رمضان مستشفى ابن سيناء

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