تعادل سلبى فى الشوط الأول من مباراة الأهلى وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ضمن الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة قوية من محمود وادي لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الخامسة محاولة أخرى من طلائع الجيش بعد كرة عرضية من أحمد متعب من جهة اليسار سقطت من أيدي مصطفى شوبير ووصلت لمحمد شحاتة فأرسل كرة عرضية وصلت إلى أحمد عبد الرحمن يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

في الدقيقة 13 عمرو السولية مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الجيش إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 14 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد مجدي أفشة قابلها محمود متولي برأسية وصلت سهلة للحارس محمد شعبان.

في الدقيقة 25 تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 29 تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الجيش من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

تسديدة من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية قوية للغاية من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.

الأهلي أهدر أخطر فرصة له في الوقت بدل من الضائع بعد عرضية من محمد أشرف تابعها محمد شريف بيسراه خارج الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.