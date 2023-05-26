الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"هيئة الدواء" تبحث مع نظيرتها البرتغالية التعاون فى المستحضرات الطبية وتدريب العاملين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحث رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، مع رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال الدكتور روي سانتوس إيفو، في اجتماع افتراضي، آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المستحضرات الطبية، وناقشا أهمية التعاون في مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية.

وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية البرتغالية، خاصة بين الهيئتين الرقابيتين، والحرص على تبادل الخبرات فيما يخص العمل الرقابي، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

من جانبه، أشاد رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالي بالتطور الملحوظ لعلاقات بلاده مع مصر في مجال المستحضرات الطبية، وبتجربة هيئة الدواء المصرية الناجحة في تطوير منظومة صناعة المستحضرات الطبية بمصر، والحصول على العديد من الاعتمادات الدولية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الآليات التي تسهم في دعم التعاون بين الهيئتين الرقابيتين، وتعميق تبادل الخبرات الفنية والعلمية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز العلاقات المصرية البرتغالية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والعمل على تبادل الخبرات، ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء، وتعزيز قدراتهم الرقابية.

هيئة الدواء المصرية الهيئة الوطنية للأدوية المنتجات الصحية المستحضرات الطبية تدريب العاملين

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