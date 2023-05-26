الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شخص يجمع اسطوانات الغاز داخل مخزن لبيعها في السوق السوداء بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت مديرية تموين مطروح، حملة مكبرة  برئاسة المهندسة هند محمود مساعد مدير التموين بمطروح، اليوم، بالاشتراك مع إدارة الرقابة ومباحث التموين حيث تم من ضبط أحد الأشخاص بمدينة العلمين يقوم بتجميع اسطوانات الغاز داخل أحد المخازن؛ لبيعها في السوق السوداء.

وخلال الحملة التموينية تم تحرير 15 محضرًا بكل من مدينة العلمين وسيدي عبد الرحمن منها "بيع بأزيد من السعر المعلن، عدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد لمحطة تمويل سيارات، توقف مخابز، عرض لحوم بدون غطاء" حيث تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء  خالد شعيب - محافظ مطروح بمتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

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اسطوانات الغاز السوق السوداء تحرير 15 محضر تموين مطروح محافظ مطروح مخالفات تموينية مطروح

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