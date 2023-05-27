السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تحظى مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 27-5-2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لرغبة الملايين من ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس، خاصة عقب تطبيق التوقيت الصيفي حيث تصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيانات يومية بمواعيد الصلوات الخمس والتي تعتمدها وزارة الأوقاف في أداء الصلاة بالمساجد.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 27-5-2023 في المحافظات

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 27-5-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار اليوم في كافة المجالات والتي تساعدهم في العديد لأداء مصالحهم الشخصية وإليكم موعد الصلاة في العديد من المحافظات وهى كما يلي:-

 

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:14 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:48 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:19 مساء.

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الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:24 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 4:21 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:41 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:08 مساء.

 

الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:17 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:56 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:28 مساء.


الصلاة في محافظة القليوبية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:13 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:49 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:20 مساء.

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الصلاة في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:48 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:19 مساء.

الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:21 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 4:12 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:33 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 8:59 مساء.

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