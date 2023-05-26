الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستعرض الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والمساهمات في تطوير الحركة التطوعية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وكافة تفاصيلها خلال بحث تقرير الخبراء للدول  الاعضاء بالاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الأفريقي.

وأكد صبحي أن رؤية الوزارة تعمل على بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين، مع العمل على التكامل والاندماج مع الشباب الأفريقي.

وأوضح صبحي، أن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والاستراتيجية الوطنية للرياضة تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والاحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

وركز وزير الشباب والرياضة على محور التطوع ، وكيفية تعزيز العمل التطوعي، مشيدًا بمفوضية الاتحاد الافريقي لقيادتها العمل التطوعي الشبابي في القارة الافريقية والتنفيذ الناجح لبرنامج متطوعي الاتحاد الافريقي وتوفير فرص للشباب عبر مفوضية الاتحاد الافريقي ، معربًا عن ترحيبه باستضافة مصر عبر وزارة الشباب والرياضة لبرنامج متطوعي الاتحاد الافريقي لعام ٢٠٢٤.

كما اشار وزير الشباب والرياضة إلي اهتمام مصر الكبير بتفعيل دور مصر بمبادرة  1 Million Next Level Initiative، مبينًا ان الوزارة ستنفذ المبادرة على المستوى الوطني ، وكذا تنفيذ العديد من البرامج تحت مظلة مبادرة الاتحاد الافريقي، ومنها مبادرة الادماج المالي والإقتصادي للمرأة والشباب لعام ٢٠٣٠.

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اهتمام مصر اتحاد الأفريقي استضافة مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب

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