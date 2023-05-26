برعاية وزارة الشباب.. انطلاق فعاليات النسخة الـ11 من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

انطلقت اليوم فعاليات افتتاح النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، في مدينة الجونة، بمحافظة البحر الأحمر.

وتستمر البطولة لـ8 أيام، حيث تعقد خلال الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشارك في حفل افتتاح نخبة من كبار نجوم الاسكواش في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام، ويشارك في البطولة هذا العام 96 لاعباً ولاعبة من 21 دولة حول العالم، من بينهم أفضل 5 لاعبات سيدات وهن؛ نوران جوهر، ونور الشربيني، وهانيا حمامي، وجويل كينج، وامندا صبحي، وأفضل 5 لاعبين رجال وهم؛ بول كول، وعلي فرج، ومحمد الشوربجي، ومصطفي العسال، ودياجو الياس.

وسيقوم اللاعبون المشاركون باستعراض قدراتهم الاستثنائية في الاسكواش وسط أجواء تنافسية في الملعب الزجاجي بمدينة الجونة وتصل قيمة الجائزة هذا العام إلي 330 ألف دولار أمريكي.

من جهته، أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الجونة الدولية للاسكواش على مدار الاعوام العشر الماضية ويتطلع لمستقبل واعد مع بداية عقد جديد من البطولة، خاصة في ظل الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة الجونة خلال الافتتاح والحضور المتميز من اللاعبين والجمهور الذين أضفوا روحاً حماسية منذ اللحظات الأولى من بدء البطولة.

وأشاد عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونةً الدولية للاسكواش، "استمرار بطولة الجونة الدولية للاسكواش للسنة الحادية عشر تدل على نجاح رؤيتنا التي كنا نخطط لها من البداية و هي ان تكون بطولة الجونة الدولية للاسكواش احد اكبر و اهم البطولات حول العالم. وهذا لأن مصر تستحق هذه المكانة بما انها تتملك ابطال عالم في رياضة الاسكواش على جميع الاصعدة: رجال، سيدات، ناشئين وناشئات.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.